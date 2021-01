Di Francesco: "Contro di noi Napoli migliore della stagione. Episodi sfavorevoli"

Le parole del tecnico rossoblù dopo la batosta casalinga: "Napoli superiore. Abbiamo problemi di organico e poche possibilità di scelta"

Di: Giammaria Lavena

Notte fonda a Cagliari dopo la pesante sconfitta nel pomeriggio contro il Napoli. Un risultato pesante (1-4) e un atteggiamento tutt'altro che convincente rischiano di minare sempre più le poche certezze del gruppo. Il terz'ultimo posto adesso dista di tre sole lunghezze. Il ritorno di Nainggolan potrebbe dare quella dinamicità e quell'imprevedibilità che al momento sembra mancare in mezzo al campo.

"Il Napoli ci è stato superiore - ha detto Di Francesco nel post partita -. Siamo stati bravi a rientrare in partita, ma poi siamo mancati in fase difensiva, ma non nella linea di retroguardia, ma a livello di squadra. Facile sparare contro il Cagliari, ma anche gli episodi non ci hanno favorito: a livello psicologico il gol dell'1-2 ha fatto la differenza. E poi in dieci uomini, con un Napoli pieno di palleggiatori, è andata come è andata. Non dimentichiamoci che abbiamo problemi di organico e poche possibilità di scelta".

E sulla situazione di classifica dei rossoblù: "Chi pensava di essere al sicuro si sbagliava di grosso - ha affermato Di Francesco -: dobbiamo sempre anche guardarci dietro. Oggi è stato il Cagliari peggiore della stagione? No, è stato il Napoli ad essere il migliore della stagione", ha concluso.