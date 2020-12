Cagliari Calcio, Marko Rog si è rotto il crociato: domani l'operazione

Tegola in casa Cagliari. L'infortunio subito a Roma dal centrocampista Marko Rog si è rivelato più importante del previsto

Di: Marco Orrù - foto di Cagliari Calcio

Tegola in casa Cagliari. L'infortunio subito a Roma dal centrocampista Marko Rog si è rivelato più importante del previsto. In questi minuti, infatti, dopo le visite effettuate a Villa Stuart a Roma dal giocatore croato, si è evidenziata la rottura del crociato, che farà chiudere qui la stagione al ragazzo.

In attesa del comunicato ufficiale del club rossoblù, il giocatore volerà in queste ore in Germania dove già nella giornata di domani dovrebbe essere operato. Ora, per il Cagliari, è sempre più importante il ritorno di Radja Nainggolan.