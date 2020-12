Roma-Cagliari 3-2. Natale amaro per i rossoblù

Il Cagliari chiude l'anno con un risultato negativo

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari perde 3-2 anche a Roma e chiude l'anno con un risultato negativo che fa scattare un campanello d'allarme. I rossoblù vanno subito sotto a causa di un gol di Veretout, chiudono il primo tempo in svantaggio di un gol, ma sanno reagire prima pareggiando con Joao Pedro e poi sfiorando il raddoppio subito dopo con Simeone che colpisce la traversa. Poi, a metà secondo tempo, l'uno-due giallorosso che chiude il match, solo parzialmente riaperto da Joao Pedro al 90' su rigore. Ora la classifica spaventa un po', con soli 4 punti dalla zona retrocessione.

LA CRONACA

Mister Di Francesco propone la difesa a tre con l'ingresso di Ceppitelli al centro della difesa, insieme a Godin e Walukiewicz. A sinistra Lykogiannis, a destra Zappa, con Rog-Marin-Nandez a centrocampo. In attacco, la coppia è Simeone-Joao Pedro.

Partenza subito in salita per il Cagliari. All'11' Roma in vantaggio con Veretout che chiude un'azione di contropiede della Roma col Cagliari tutto sbilanciato in avanti. Al 14' piove sul bagnato in casa rossoblù visto che Rog si fa male e deve lasciare il campo in favore di Oliva. Al 22' Cragno evita il secondo gol compiendo un ottimo intervento su un tiro di Pedro da dentro l'area di rigore. Al 30' altra ottima parata di Cragno su Cristante che con un colpo di testa ravvicinato ha messo i brividi al portiere rossoblù, il quale si ripete un attimo dopo su Kumbulla sugli sviluppi del corner concesso dopo la parata precedente. Al 35' si fa vedere il Cagliari con un bel cross di Marin che Simeone non riesce a tradurre in rete per un soffio. Allo scadere è Marin con un destro alto a fallire una buona chance per un Cagliari che negli ultimi 10 minuti è risultato essere meno rinunciatario e più propositivo.

Nella ripresa, al 52' Pedro si invola tutto solo a tu per tu con Cragno, prova il pallonetto ma l'estremo difensore rossoblù è attento e non si fa scavalcare. Al 57' la più grande occasione per il Cagliari: Joao Pedro la mette a rimorchio per Simeone che calcia col destro e la palla finisce a alto di poco. Un minuto dopo ancora il Cholito che ha la chance per trovare il pareggio, ma calcia altissimo da ottima posizione. Il Cagliari però attacca ancora e al 59' pareggia con Joao Pedro: stop di petto e diagonale del brasiliano che batte Mirante. Al 61' incredibile traversa di Simeone! Un Cagliari pazzesco negli ultimi 5 minuti dove poteva fare almeno due gol. Al 71' la Roma passa in vantaggio: Karsdorp prende d'infilata Lykogiannis, mette in mezzo per Dzeko che a porta vuota può far gol. Al 76' la Roma la chiude con Mancini che di testa sfrutta un assist di Smalling per metterla dentro. Dentro Pavoletti e Sottil per Simeone e Ceppitelli, ma forse è troppo tardi. All'87' Borja Mayoral fallisce il 4-1 con un colpo di testa finito alto a porta vuota. Al 90' calcio di rigore per il Cagliari: batte Joao Pedro e fa doppietta. Assalto finale, ma la porta difesa da Pau Lopez non subisce più reti e la partita si chiude 3-2 per la Roma.

