Parma-Cagliari 0-0, partita noiosa, bene solo il punto

La cronaca

Di: Marco Orrù

Il Cagliari pareggia 0-0 contro il Parma e si porta a casa un punto che è la miglior notizia della serata, visto che è stato fatto certamente un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. I rossoblù non hanno praticamente mai impegnato severamente Sepe, con il Parma che ha impensierito forse di più la porta difesa da Cragno, anche se il pareggio a reti bianche è certamente il risultato più giusto per quello che si é visto stasera. Il Cagliari sale a 13 punti e domenica affronterà l'Udinese alla Sardefna Arena.

LA CRONACA

Di Francesco cambia quattro pedine rispetto al match contro l'Inter: fuori Carboni, Faragò, Marin e Pavoletti, dentro Klavan, Nandez, Oliva e Cerri.

Subito Parma in avanti sfruttando quello che è il problema del Cagliari, ovvero le palle inattive, colpo di testa di Kucka al 4' parato in due tempi da Cragno.

I rossoblù rispondono al 6' con un tiro da fuori di Nandez, ma Sepe tocca in corner. Cagliari che prende in mano le redini del gioco e si assesta nella metà campo avversaria, pur senza essere troppo pericoloso. Al 24' gol annullato per fuorigioco al Parma. Gialloblù ancora pericolosi poco dopo con Kurtic che al 33' si inserisce in area, ma calcia fuori da ottima posizione. La partita pian piano si spegne e il primo tempo finisce 0-0.

All'intervallo, Di Francesco toglie Cerri e mette dentro Simeone. Cagliari che parte bene e nei primi 5' è pericoloso prima con Simeone poi con Joao Pedro, ma Sepe è attento. Al 61' occasione Parma con Inglese che, servito da Gervinho, spara alto da un metro. Al 67' ancora Inglese, stavolta da fuori, destro parato da Cragno in tuffo. Girandola di cambi, tre nel Parma e due nel Cagliari con l'ingresso dopo tanto tempo di Ceppitelli.

Dentro anche Carboni, Marin e Tramoni, ma il risultato non si sblocca fino alla fine.