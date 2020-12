Cagliari-Inter 1-3, Barella, D'Ambrosio e Lukaku ribaltano il gol di Sottil

L'Inter sbanca la Sardegna Arena e vince per 3-1, dopo esser stata sotto 1-0 nel primo tempo

Di: Marco Orrù

L'Inter sbanca la Sardegna Arena e vince per 3-1, dopo esser stata sotto 1-0 nel primo tempo. Il Cagliari ci ha creduto per 3/4 di match rimanendo in vantaggio fino ad un quarto d'ora dalla fine, cadendo poi sotto i colpi di Barella, D'Ambrosio e Lukaku. Grande recriminazione per un'occasione colossale di Cerri all'89' sul punteggio di 1-2 per i neroazzurri.

LA CRONACA

Mister Di Francesco conferma la formazione vista a Verona col solo Lykogiannis al posto di Tripaldelli. Confermato quindi Carboni al centro della difesa e Pavoletti in attacco. Nell'Inter gioca dal 1' l'ex Barella. Avvio di gara equilibrato. All'8' Pavoletti riceve in area, stoppa di petto e calcia ma Skriniar lo stoppa. Un minuto dopo contropiede dell'Inter e doppio miracolo di Cragno prima su Lukaku e poi su Eriksen. Al 12' Eriksen mette in mezzo, Bastoni calcia al volo col sinistro, palla alta. Al 14' ancora Lukaku, diagonale col sinistro e grande parata di Cragno. Al 15' ancora strepitoso Cragno su un colpo di testa da due metri di Sanchez. Al 24', manco a dirlo, intervento fantastico di Cragno su Sanchez. Al 38' è Barella, che ci aveva già provato con un bel tiro al volo 10 minuti prima, a calciare a lato di poco. Al 42' il Cagliari va in vantaggio: Sottil calcia una prima volta, respinge Darmian poi ancora Sottil sulla respinta calcia al volo battendo Handanovic. Al 43' Perisic in diagonale, palla a lato. Al 46' occasione colossale per il Cagliari con Pavoletti che da due passi cicca il pallone e conclude a lato. Primo tempo con diverse emozioni da una parte e dall'altra.

All'intervallo, Conte sostituisce Perisic con Hakimi. I neroazzurri si riversano subito in area di rigore avversaria. L'Inter ha in mano il pallino del gioco, ma non è pericolosa come nel primo tempo, mentre il Cagliari si limita a difendere e ripartire. Al 77' è Barella a trovare il pareggio con un tiro al volo da fuori area dopo la respinta del portiere. All'84' l'Inter passa in vantaggio con D'Ambrosio, appena entrato, con un colpo di testa sul secondo palo. All'89' Cerri si divora il gol del pareggio calciando con l'esterno destro una palla che andava accompagnata in rete con un tocco di sinistro quasi a porta spalancata. All'ultimo secondo del match arriva il gol del definitivo 3-1 di Lukaku che segna a porta vuota dopo che il Cagliari era tutto riversato in attacco.