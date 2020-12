Serie A: Verona-Cagliari 1-1, Marin regala un buon pareggio

Il miglior Cagliari della stagione va sotto nel primo tempo, nella ripresa pareggia Marin: è 1-1

Di: Marco Orrù

Il miglior Cagliari dell'anno, uno dei migliori del 2020. L'1-1 al Bentegodi viene deciso dalle reti di Zaccagni nel primo tempo e dal pareggio di Marin nella ripresa. Ma i rossoblù devono recriminare per le tante occasioni sciupate, soprattutto dopo il pareggio del rumeno, anche se poi nella parte finale é stato il Verona ad andare vicinissimo alla rete del vantaggio. Un pareggio di qualità e di prospettiva nonostante le tantissime assenze.

LA CRONACA

Cagliari in piena emergenza, ma Di Francesco recupera almeno Joao Pedro dal 1'. Il brasiliano affianca Pavoletti in attacco, con Sottil a sinistra e l'avanzamento di Zappa a destra. Al posto dell'ex Pescara, come terzino destro, gioca Faragò, con Tripaldelli a sinistra e la giovane coppia Walukiewicz-Carboni in mezzo. Il duo di mediani è Rog-Marin. Nel Verona c'è Di Carmine in attacco con Zaccagni-Barak alle sue spalle.

Il Cagliari ha un buon avvio, di personalità, ma cade all'8: dopo un flipper all'interno dell'area di rigore e dopo due pali consecutivi, Di Carmine si trova al posto giusto al momento giusto per buttarla dentro, ma l'arbitro annulla dopo consulto Var per fuorigioco. Ritmi alti e potenziali occasioni da una parte e dall'altra nel primo quarto d'ora. Al 21' il Verona va in vantaggio con Zaccagni: discesa di Faraoni sulla destra, Cragno esce, Faraoni la mette in mezzo, Zaccagni a porta vuota anticipa Faragò e la mette dentro. Al 24' grande semirovesciata di Pavoletti a centro area, ma un difensore del Verona salva sulla linea. Al 41' tiro di Tameze da fuori, palla deviata in corner. Finisce il primo tempo, Cagliari in svantaggio, ma non in disarmo. I rossoblù hanno lottato, hanno avuto delle azioni offensive degne di nota anche se Silvestri in pratica non ha dovuto compiere una parata.

Il Cagliari ritorna in campo determinato e dopo 3 minuti perviene al pareggio. Grande uno-due Marin-Pavoletti, il rumeno si presenta davanti a Silvestri e lo batte con un preciso sinistro. Al 59' palla in profondità per Zappa, dentro per Pavoletti che conclude col destro fuori di pochissimo. Ripartenza del Cagliari al 63', Sottil per Pavoletti ma il destro finisce di molto a lato. Al 66' traversa di Pavoletti: cross dalla destra, colpo di testa dell'attaccante rossoblù e Silvestri devia sulla traversa. All'80' tiro dal limite di Favilli, palla altissima. All'84' tacco di Cerri per Sottil, palla per Joao Pedro che conclude alle stelle. All'86' Favilli si libera di Carboni, si tuffa per colpire di testa ma non ci arriva e l'azione sfuma. All'89' altra grande chance per il Verona con Ceccherini che sul secondo palo tutto solo spara alto. Dopo questo brivido la partita si chiude qua.

Foto da Cagliari Calcio