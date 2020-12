Verona-Cagliari, Di Francesco: "Totale emergenza, anche Joao Pedro è in dubbio"

Le parole di mister Di Francesco alla vigilia di Verona-Cagliari

Di: Marco Orrù

Le parole di mister Di Francesco alla vigilia di Verona-Cagliari: "Oltre ai positivi abbiamo fuori anche Pisacane che ha avuto una gastroenterite stanotte e anche Joao Pedro ha preso un colpo e sarà da valutare. È difficile lavorare così, mi auguro che Ounas sia l'ultimo della serie, perché ci toglie un giocatore importante in aggiunta agli altri. Rientra Ceppitelli, é tanto che non gioca, ma sono contento di averlo, ci può dare una mano anche a gara in corso. Per il resto il mio lavoro è gestire quello che ho a disposizione".

Su Lykogiannis: "Ceppitelli potrà fare al massimo 15-20 minuti perché è fuori da troppo tempo, mentre Lyko ha fatto gli ultimi allenamenti con noi e lo valuterò, ma sulla fascia sinistra ho più opzioni da considerare. Il greco potrebbe essere un'alternativa anche per il ruolo di difensore centrale, ma non sarebbe un problema schierare la coppia giovane Carboni-Walukiewicz".

Sull'opportunità di far giocare i giovani: "Il problema non è tanto che giocano senza la pressione del pubblico, contano i giudizi che si danno, anche da voi giornalisti perché loro leggono molto, serve una tutela dei giovani anche in questo senso. Bisogna aiutarli perché essendo giovani hanno anche bisogno di sbagliare, rispetto agli altri. A me comunque il pubblico manca tantissimo, anche nell'adrenalina della pressione che il pubblico ci dà".

Sul sostituto di Joao Pedro: "Non lo so ancora, la notte mi porterà consiglio. Si è fatto male mezz'ora fa, non a disposizione Ounas, Simeone, Pereiro e Nandez dunque veramente non saprei".

Sul possibile cambio del modulo: "Devo pensare anche a questo, non lo so, ci rifletterò. Rog comunque non giocherà da esterno".