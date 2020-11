Cagliari-Spezia 2-2, che beffa nel finale

Il Cagliari pareggia 2-2 contro lo Spezia in casa e deve rammaricarsi per le tante occasioni sprecate sul 2-1

Di: Redazione Sardegna Live, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari pareggia 2-2 contro lo Spezia in casa e deve rammaricarsi fino in fondo per le tante occasioni sprecate sul 2-1. I liguri, in vantaggio nel primo tempo con Gyasi, chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si vede tutto un altro Cagliari e difatti c'è la rimonta con i gol di Joao Pedro e di Pavoletti. I rossoblù hanno poi altre palle gol clamorose per chiudere la partita, ma sprecano tanto e all'ultimo minuto vengono puniti dal rigore di Nzola.

LA CRONACA. Cagliari in campo con Cragno in porta, Carboni e non Tripaldelli a sinistra, Zappa a destra, Klavan-Walukiewicz centrali, Rog-Marin in mezzo, Ounas e Sottil sugli esterni, Joao Pedro dietro Pavoletti. Nello Spezia è titolare l'ex Farias. L'avvio è di marca spezzina, ma l'occasione migliore è del Cagliari con Ounas che supera un difensore, si presenta davanti al portiere, ma invece di darla in mezzo prova un altro dribbling e l'azione sfuma. Al 16' risponde Farias con un destro a giro che finisce a lato. Al 23' formidabile parata di Cragno ancora su Farias che conclude fortissimo da posizione ravvicinata. Al 33' Sottil ha la palla a centro area, calcia, ma Estevez in scivolata ferma un gol ormai fatto. Al 36' lo Spezia va in vantaggio: discesa di Bastoni sulla sinistra, palla in mezzo e Gyasi anticipa tutti portando in vantaggio i bianconeri.

La reazione del Cagliari é in un colpo di testa di Walukiewicz al 46', parato con difficoltà da Provedel. Al 52' l'improvviso pareggio del Cagliari: Joao Pedro vince un rimpallo, la palla resta lì, destro in diagonale e Provedel é battuto. Al 58' il Cagliari passa in vantaggio: discesa sulla fascia di Zappa, palla in mezzo e gol di tacco di Pavoletti. Al 69' Ounas si divora il 3-1 calciando a lato un pallone a porta vuota. Al 71' Chabot di testa per lo Spezia, palla alta di pochissimo. Al 78' altro colpo del ko sprecato dal Cagliari con Sottil a tu per tu con Provedel. Al 92' arriva poi il rigore per lo Spezia per fallo di Klavan su Piccoli: calcia Nzola e batte Cragno. La partita si chiude così.