Il Cagliari Calcio tifa per Bitti, stasera la sfida con lo Spezia

Pavoletti e compagni in campo con una motivazione in più. "Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio per le comunità devastate dal maltempo"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche il Cagliari Calcio si stringe attorno alla comunità bittese e a tutti i territori sardi colpiti dal maltempo. Il cordoglio della società e della squadra per le vittime è stato espresso questo pomeriggio, prima della sfida di Serie A che vedrà i rossoblù in campo contro lo Spezia.

"Stringiamoci tutti insieme in un forte abbraccio - è il messaggio della società - per le comunità devastate dal maltempo. Forza Bitti, forza Sardegna".

Pavoletti e compagni hanno espresso la loro vicinanza entrando in campo con uno striscione che recita “Forza Bitti, forza Sardegna”. La scritta sarà esposta nel settore Distinti della Sardegna Arena. Più avanti verrà organizzata una raccolta fondi nell'ambito della quale saranno messe all’asta le maglie dei calciatori.