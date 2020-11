Maradona, la 'despedida' di un genio: il ricordo di amici e colleghi

Da Pelè a Platini, passando per Del Piero e Maldini, fino a Messi e Ronaldo. La storia del calcio si unisce per celebrare Diego Armando Maradona

Di: Giammaria Lavena

Si dice che la grandezza delle gesta di un uomo venga amplificata 'post mortem'. E' vero, spesso è così, ma non è questo il caso, non quello di Diego Armando Maradona. Un uomo solo capace di incarnare la passione di una città e di assorbire visceralmente l'amore della sua nazione. Culto a Napoli, profeta in Argentina. Così fragile nella sua grandezza, in bilico fra un passato glorioso, un presente tormentato e un futuro destinato alla leggenda.

Chi ne ha assaporato i momenti, chi ne ha vissuto le gesta, o chi semplicemente ne ha scorto il riflesso negli occhi lucidi e il ritratto fiabesco nelle storie di chi le ha raccontate: tutti in qualche modo, direttamente o indirettamente, hanno avuto a che fare con Maradona. A detta di tanti il più grande di tutti, sicuramente quello che più di tutti ha marcato un confine, ha tracciato una linea immaginaria, un prima e un dopo.

Anarchico, rivoluzionario, spregiudicato: Maradona non è mai sceso a compromessi e forse proprio per questo ha raccolto intorno a sé l'amore della sua gente, disposta ad affiancarlo nelle sue lotte quotidiane, a sostenerlo nelle sue contraddizioni. La 'despedida' di Diego è stata accompagnata dal ricordo commosso di colleghi, appassionati, fedeli, tutti uniti in un ultimo grande saluto all'hombre del pueblo.

"Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C'è ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza alla famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a calcio insieme nel cielo", queste le parole di Pelè, grande amico ed eterno rivale nel dibattito su chi sia stato il più grande calciatore di sempre.

"È il nostro passato che se ne va", ha commentato invece l'ex leggenda della Juve Michael Platini. "Con Diego - ha detto Platini - ci siamo visti, affrontati tante volte. Avevo una grande ammirazione per lui, poi c'era la rivalità".

"Hai scritto la storia del calcio... Ciao Diego", ha twittato Francesco Totti.

"Ciao grande Diego, sarai sempre un eroe per me. Riposa in pace amico mio", questo invece il saluto di Paolo Maldini.

"Grazie per il calcio! Grazie per tutto quello che ci hai regalato... Riposa in pace, Diego!", scrive l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti.

"Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci", così lo ricorda Alessandro Del Piero sui social, condividendo una celebre frase di Maradona.

Anche Baresi, leggenda del Milan e protagonista di numerose battaglie sul campo contro Diego, ha commentato la sua scomparsa: "È una notizia che mi ha sconvolto, mi piange il cuore. È una leggenda, un mito, uno dei più grandi della storia del calcio o, possiamo dirlo, il più grande di tutti".

E poi ancora Buffon: "Mancherai a tutte le persone che hai fatto emozionare. Mancherai al calcio. E mancherai a noi, che guardando le tue magie abbiamo sognato di poter ripercorrere le tue gesta in campo".

Non è mancato neanche il saluto di Baggio, solitamente poco presente sui social: "La vita di ognuno di noi è come una tela - ha scritto -, che cosa possiamo dipingerci sopra? Diego Armando Maradona ha dipinto grande calcio. Così come al Louvre possiamo ammirare nei secoli la Gioconda di Leonardo. Le generazioni future ammireranno quanto Diego ha saputo dipingere con il suo calcio".

Poi l'omaggio dei due che più di tutti sul campo si sono elevati nell'ultimo ventennio all'altezza di Maradona: "Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno", commenta Lionel Messi, erede designato del "Pibe de Oro". "Oggi saluto un amico e il mondo saluta un genio eterno", afferma invece Cristiano Ronaldo, l'altro grande protagonista del calcio moderno.

Sono stati tantissimi i messaggi d'addio e gli attestati di stima e rispetto, non solo nel mondo del calcio. Chiunque in Italia, in Argentina e nel mondo ha avuto in qualche modo esperienza dell'uomo o del calciatore, e porta con sé un ricordo, felice o malinconico, qualunque esso sia, della grandezza e dell'emozione che Maradona ha regalato sui campi da calcio.