Sport: a Cagliari 7 giorni di eventi per festeggiare Gigi Riva

Cagliari dedicherà sette giorni a Gigi Riva, che il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari dedicherà sette giorni a Gigi Riva, che avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre, ma è scomparso il 22 gennaio: dal 5 al 10 novembre il capoluogo ospiterà la Gigi Riva Football Week, per una serie di eventi gratuiti che uniranno sport, arte e cultura, per raccontare Rombo di tuono, l'uomo, il mito e il suo legame con la Sardegna.

Non sarà solo una celebrazione nostalgica, ma una vera festa di popolo, assicurano gli organizzatori. Saranno coinvolti bambini, allievi delle scuole calcio, giovani. E si tornerà a giocare in strada con lo street soccer: sfide uno contro uno, due contro due.

Un modo per rievocare lo stile di gioco e di socialità del passato, ma che guarda al futuro ponendo al centro la passione per il calcio nella sua purezza con spunti di riflessione sul tema dell'industria-calcio. Il programma della Gigi Riva Football Week verrà svelato prossimamente con l'avvicinarsi dell'evento curato dal direttore creativo Giorgio Pitzianti. "Quanto sarebbe stato bello festeggiare i suoi 80 anni? Perché non farlo? - si domanda Pitzianti - Tutto nasce così, con questo pensiero e con la volontà di stringersi anche alla famiglia in un momento che certamente porterà ad avere ricordi nostalgici e per loro sarà particolarmente triste, ma mi piace guardare all'immortalità non solo della leggenda ma anche dell'uomo".

Tra i momenti clou della settimana, oltre a mostre immersive e spettacoli, il susseguirsi di appuntamenti itineranti in città per celebrare la vita, sofferenze e i successi di Riva. Il Cagliari calcio tra i partner dell'iniziativa, patrocinata da Regione e Comune. "Dal lontano 1963 - racconta il direttore generale del club Stefano Melis - con l'arrivo giovanissimo per portare il Cagliari e la città in Serie A per la prima volta, ai giorni tristi del suo addio, che allo stesso tempo ci hanno restituito definitivamente il significato di Riva per la Sardegna, Cagliari, l'intero calcio italiano e internazionale. Sarebbe stato magnifico festeggiare gli 80 anni insieme a Gigi, purtroppo ci ha lasciati, ma anche per questo la Week sarà un nuovo capitolo di un viaggio accanto a lui, che non ci stancheremo mai di vivere a tutto tondo".