Godin positivo al Covid, anche Nandez escluso dai convocati per precauzione

Il difensore rientrato giovedì in Sardegna dopo gli impegni con l'Uruguay, il connazionale è negativo ma rimarrà ugualmente a casa

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cagliari ha comunicato la positività al Covid del difensore Diego Godin, rientrato in Sardegna ieri dopo gli impegni con la nazionale uruguayana. Anche Nandez, reduce dalla medesima trasferta, è stato escluso precauzionalmente dai convocati sebbene nel suo caso il tampone abbia dato esito negativo.

Godin è sceso in campo contro la Colombia e il Brasile. "Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godín - si legge in una nota della società sarda - il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali".

Godin e Nandez non saranno dunque a disposizione di Di Francesco per la gara contro la Juve in programma sabato alle ore 20.45 a Torino.