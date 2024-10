Juventus-Cagliari 1-1, buon punto allo Stadium

Il Cagliari aggancia la Juve a pochi minuti dal termine grazie alla trasformazione dal dischetto di Marin, che risponde al gol sempre dagli 11 metri di Vlahovic

Di: Marco Orrù - Foto Fabio Murru

Il Cagliari agguanta la Juve con Marin e porta via dall'Allianz Stadium un buon punto, meritato, sudato e guadagnato col gioco e con la qualità.

I bianconeri erano passati in vantaggio nel primo tempo con Vlahovic al 15' che ha trasformato un rigore concesso dal Var per un fallo di mano di Luperto. Il Cagliari però non si è mai arreso e già nel primo tempo ha impegnato severamente la difesa bianconera.

Nella ripresa la squadra di Thiago Motta ha avuto più volte la possibilità di raddoppiare e chiudere la partita ma non l'ha fatto e il Cagliari ne ha approfittato; a due minuti dalla fine, infatti, un rigore concesso per fallo di Douglas Luiz su Piccoli, ha permesso a Marin di presentarsi dal dischetto e battere Di Gregorio, per il primo gol subito dai bianconeri in campionato. Otto minuti di recupero ma la partita la partita è finita 1-1.