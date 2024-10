Il Cagliari è tornato in campo: obiettivo Juve

Nicola recupera Prati, a riposo Lapadula

Di: Redazione Sardegna Live - foto Cagliari Calcio

Il lavoro del Cagliari è ripreso con il consueto schema post partita: seduta più leggera per chi è sceso in campo al Tardini di Parma, allenamento standard per gli altri. Recuperato, intanto, Prati in vista della gara di domenica a Torino contro la Juventus.

Ma Nicola aspetta notizie positive sulle condizioni di Pavoletti, Jankto, Wieteska e Lapadula. I primi tre hanno cominciato la settimana di preparazione per la gara con i bianconeri con un allenamento differenziato. A riposo invece il bomber italo peruviano: Lapadula aveva dato segnali positivi in Coppa Italia contro la Cremonese, ma poi era stato costretto allo stop proprio alla vigilia della sfida di lunedì scorso con il Parma.

Terminata la parentesi del ritiro: per Nicola sono stati giorni utili per far riallineare chi è arrivato per ultimo o per rimettere in condizione chi si era fermato per infortunio.

Per la gara di domenica il mister dovrebbe confermare l'undici iniziale schierato a Parma. E anche il modulo potrebbe rimanere lo stesso: l'allenatore ha avuto buone risposte dallo schieramento a quattro in difesa sia con la Cremonese sia con il Parma. Per la retroguardia non sembrano preoccupare le condizioni di Mina, uscito prima del novantesimo nella sfida del Tardini: il colombiano dovrebbe essere confermato al centro della difesa con la Juve: se la vedrà con Vlahovic, autore di una doppietta nell'ultimo turno di campionato.