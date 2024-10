Cagliari. Nicola dedica la vittoria ad Andrea Capone, trovato morto in hotel

Nicola dedica il successo all'ex rossoblù: "Mi piace l'idea che possiamo aver onorato un figlio della città"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un pensiero e una dedica per questa vittoria va ad Andrea Capone e alla sua famiglia". Così Davide Nicola in merito alla prematura scomparsa dell'ex giocatore del Cagliari trovato morto a 43 anni con una ferita alla testa, e sul cui corpo è stata disposta per domani un'autopsia per accertare le cause del decesso.

"La notizia ci ha scorsi e mi piace l'idea che possiamo aver onorato al meglio un cuore rossoblù, figlio della città", ha commentato infine il tecnico dopo il successo del suo Cagliari al Tardini contro il Parma.

Capone, centrocampista, debuttò fra i professionisti proprio coi sardi dopo essere cresciuto nelle giovanili, e in Sardegna visse tre esperienze distinte, fra il 2000 e il 2001, il 2004 e il 2006, e il 2005-2007, collezionando in totale 100 presenze e 11 gol.

In copertina: Davide Nicola (foto Fabio Murru) e Andrea Capone