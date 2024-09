Tris Cagliari! I rossoblù vincono col Parma una partita folle

Succede di tutto al Tardini: i rossoblù vanno due volte in vantaggio ma si fanno rimontare, ma pochi secondi dopo il 2-2 Piccoli decide la sfida quasi allo scadere

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Fabio Murru

Una partita al cardiopalma permette al Cagliari di ottenere il primo successo in campionato contro il Parma al Tardini. Una sfida tiratissima e ricca di colpi di scena, al termine della quale i rossoblù sono riusciti a spuntarla sui crociati grazie al gol di Piccoli a pochi minuti dal 90'. Ma per raccontare le emozioni del match bisogna riavvolgere il nastro: un Cagliari travolgente chiude la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Zortea, che di testa sigla il vantaggio al 34' su un preciso cross di Luvumbo. Nei primi 45' da segnalare anche diverse occasioni per i rossoblù, fra cui il gol annullato a Mina e il palo scalfito da Piccoli.

Ma succede (quasi) tutto nella ripresa. Il Parma rientra in campo con tutt'altra convinzione e mette alle strette il Cagliari. Il più attivo è Man che per ben due volte mette paura a Scuffet; sono le prove generali al gol del pareggio: ancora il rumeno si fa trovare libero all'altezza del dischetto e ottimizza l'assist di Coulibaly depositando alle spalle dell'estremo difensore sardo. Ducali che prendono coraggio e vanno a un passo dal vantaggio con Sohm che sciupa clamorosamente dalla stessa posizione da cui aveva realizzato il compagno di squadra. La sfida si accende e il Cagliari si rifà avanti, trovando il nuovo vantaggio: Marin servito da Adopo prende la mira e infila la sfera sotto il sette con un destro delizioso.

Emozioni a non finire: il Parma torna all'attacco e Bernabè sfiora il pari con un sinistro a giro che non scende abbastanza. Ribaltamento di fronte: Gaetano perfettamente imbeccato vanifica tutto a tu per tu con Suzuki mandando incredibilmente al lato. Cagliari che paga caro i suoi errori: cinque minuti più tardi Charpentier viene infatti steso in area da Palomino e dopo un check del Var l'arbitro assegna il penalty al Parma. Hernani dal dischetto è glaciale e riporta i suoi in parità all'87'. Ma il meglio deve ancora venire: neanche il tempo di risistemarsi in campo che il Cagliari trova istantaneamente il 3-2, con Piccoli che servito in area da Gaetano incrocia e fa esplodere di gioia i suoi, appena una manciata di secondi dopo aver subito il pari.

Il nuovo, fulmineo vantaggio spezza le gambe ai ducali che tentano disperatamente gli assalti finali, senza però riuscire a bucare la retroguardia isolana. Triplice fischio e festa per i ragazzi di Davide Nicola, che trovano il primo successo stagionale in Serie A. Una vittoria fondamentale che dà grande morale e muove finalmente la classifica. Rossoblù che salgono dall'ultimo al 16esimo posto, raggiungendo Lecce, Genoa e, appunto, Parma.