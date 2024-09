Torres. Stasera a Gubbio per (almeno) una notte da capolista

Nell'anticipo odierno per i sassaresi la possibilità di sorpassare momentaneamente le prime della classe

Di: Redazione Sardegna Live

La Torres è ospite a Gubbio questa sera per l'anticipo della settima giornata del girone B di Serie C. I sassaresi si presentano alla trasferta umbra da imbattuti, dopo aver ottenuto tre vittorie e altrettanti pareggi nelle prime sei giornate.

Un rendimento che ha permesso ai ragazzi di Alfonso Greco di confermarsi, al momento, nell'élite del proprio girone, dove i rossoblù stazionano al terzo posto a 12 punti, ad appena due lunghezze dal Pescara capolista e a una della Ternana seconda.

Una gara per cercare conferme e mandare un segnale alle avversarie, dunque, quella di questa sera al Barbetti. La sensazione è che la miglior Torres si debba ancora vedere, complici le tante defezioni che hanno tenuto lontano dai campi alcuni uomini chiave di Alfonso Greco in queste prime giornate, su tutti Daniele Giorico, faro del centrocampo e grande assente nel comunque positivo avvio di stagione rossoblù.

Allo stesso tempo il tecnico capitolino ha motivo di sorridere visti i segnali confortanti arrivati da alcuni dei nuovi acquisti. Se Varela ci ha messo poco a mostrare le sue qualità, nel successo contro il Sestri Levante è arrivato anche il primo sigillo stagionale di Nicola Nanni, centravanti arrivato dai cugini dell'Olbia dopo la retrocessione dei bianchi.

Buone sensazioni anche dalle prime uscite stagionali di Guiebre e Brentan, senza dimenticare l'inserimento graduale di Casini e Mercadante, titolari nell'ultima trasferta. In atteso di riavere la rosa al completo, la Torres proverà questa sera ad approfittare del buon momento tentando il colpo a Gubbio che permetterebbe ai sassaresi di passare momentaneamente in vetta, in attesa poi delle sfide di Pescara e Ternana.