Coppa Italia, Cagliari-Cremonese 1-0: Lapadula 'regala' la Juventus al prossimo turno

Ora testa di nuovo al campionato con la partita di lunedì prossimo contro il Parma

Di: Marco Orrù - foto di Fabio Murru

Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia all'Unipol Domus e trova la seconda vittoria stagionale, sempre in Coppa, dopo quella contro la Carrarese ad agosto.

Di Gianluca Lapadula al 60' la rete del match. Al prossimo turno i rossoblu di Nicola troveranno la Juventus.

La partita non è stata del tutto dominata dal Cagliari, che ha sofferto in alcune circostanze i grigiorossi, trovando anche una buona prova del debuttante portiere Sherri. Un pò di turnover per mister Nicola che ha trovato alcune risposte positive ed altre meno.

