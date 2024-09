Cagliari-Empoli 0-2, rossoblù annichiliti e senza scusanti

Un pessimo Cagliari esce sconfitto all'Unipol Domus nello scontro diretto con l'Empoli, totalmente dominato dai toscani

Di: Marco Orrù, foto Fabio Murru

Un pessimo Cagliari esce sconfitto all'Unipol Domus nello scontro diretto con l'Empoli, totalmente dominato dai toscani che vincono grazie alle reti, una per tempo, di Colombo ed Esposito. Per il Cagliari ora è crisi vera. Fischi al termine del match da parte di tutto lo stadio.

LA CRONACA

Mister Nicola propone qualche cambio rispetto al match contro il Napoli: Scuffet in porta, Zappa, Mina e Luperto trio difensivo, Deiola, Marin, Makoumbou (con Gaetano in panchina) trio di centrocampo, Augello e Zortea sulle fasce (Azzi in panchina) e il duo Luvumbo-Piccoli davanti.

La prima conclusione verso la porta del match è di Pezzella per l'Empoli, palla sull'esterno della rete dopo 7 minuti. I toscani hanno certamente approcciato meglio alla gara, il Cagliari si fa vedere dalle parti di Vasquez solamente al 18' quando Luperto di testa conclude sulla spalla di Pezzella, con la palla che finisce in corner; dall'angolo successivo nulla di fatto. La partita però non decolla, tanti duelli a centrocampo, poca precisione in zona offensiva e squadre che si annullano a vicenda.

Al 33', quasi all'improvviso, Mina sbaglia l'uscita, Anjorin pesca Colombo che a tu per tu con Scuffet lo batte inesorabilmente. È comunque un vantaggio meritato per un Empoli che tutto sommato ha fatto vedere finora più voglia e più grinta. Al 38' Luvumbo lanciato in profondità viene anticipato all'ultimo dall'uscita di Vasquez. Al 40' occasionissima per il Cagliari con Deiola che da posizione ravvicinata spara addosso al portiere strozzando l'urlo in gola dei tifosi rossoblù. Il primo tempo si chiude con l'Empoli in vantaggio.

All'intervallo fuori Makoumbou e dentro Pavoletti. Dopo soli tre minuti però Esposito ridicolizza la difesa rossoblù e realizza il 2-0 empolese, colpevoli sia Augello, che Luperto che in parte Scuffet. Il Cagliari non rinsavisce è al 60' Nicola prova altri due cambi: fuori Luvumbo e Augello, dentro Viola e Azzi. Un minuto dopo ci prova Pavoletti in sforbiciata, palla alta. Al 71' dentro Gaetano per Marin. E proprio l'ex napoletano due minuti dopo ha la palla per accorciare le distanze ma manda alto da posizione favorevolissima. Al 75' i toscani triplicano, ma la rete di Cacace è annullata per fuorigioco precedente di Esposito. A 15' dalla fine dentro anche Lapadula per Piccoli.

Il Cagliari prova a riversarsi in attacco ma sempre con poco costrutto. Cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.