Cagliari. Joao Pedro da urlo: nessun brasiliano ha segnato quanto lui nel 2020

Il fantasista brasiliano ha messo in fila fuoriclasse del calibro di Neymar, ma il Ct della Seleçao continua a non convocarlo. "La mia Nazionale è il Cagliari"

Di: Giammaria Lavena

Non sempre nel calcio i numeri sono chiara rappresentazione del valore di un giocatore, ma senz'altro sono indicatori importanti dell'andamento delle prestazioni nel corso della stagione. Sono proprio i numeri, al momento, a incoronare Joao Pedro come il più prolifico fra i giocatori brasiliani nei cinque principali campionati europei nel 2020.

Anche tenendo in considerazione la passata stagione, il 10 del Cagliari rimarrebbe saldamente in testa a questa particolare classifica, avendo realizzato la bellezza di 23 reti. Dietro di lui nomi del calibro di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, con 16 reti, e Neymar: la stella verdeoro dalla scorsa stagione ha realizzato 15 marcature. Poi Richarlison dell’Everton con 14, Willian José della Real Sociedad con 13 e Firmino del Liverpool con 10.

Da gennaio il fantasista ha invece messo a segno 12 gol in 26 gare giocate. Inseguito ancora da Gabriel Jesus con 10 centri, poi da Matheus Cunha dell’Hertha Berlino con 9, e dai già citati Richarlison con 8 e Neymar con 7. Purtroppo numeri e prestazioni non sono bastati a convincere il Ct della Seleçao, Tite, che anche stavolta non ha preso in considerazione una sua convocazione in Nazionale.

Proprio la stella rossoblu ha dichiarato a riguardo: "Il Cagliari è la mia nazionale". Al 28enne non resta che proseguire su questa strada, e sperare che, magari un giorno, arrivi la giusta e meritata ricompensa. Nel frattempo i tifosi rossoblu gongolano e si godono il loro "Joao Meravigliao".

Foto Cagliari Calcio