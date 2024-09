Tifosi del Napoli in viaggio verso Cagliari: “A caccia di pecore”

Di: Redazione Sardegna Live

È in corso la partita valida per la quarta giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli. Il clima è teso, alimentato anche da uno striscione esposto dai partenopei sul traghetto che li ha portati sull'Isola che recitava: “A caccia di pecore”.

La foto ha fatto subito il giro del web, a testimonianza dell'annosa rivalità che anima le due tifoserie. Allo sbarco a Cagliari era presente per motivi di sicurezza un ingente schieramento di Forze dell’ordine per scortare i tifosi della squadra ospite allo stadio.

Dopo circa trenta minuti dall'inizio del match il gioco è stato sospeso per alcuni minuti a causa di lanci di oggetti fumogeni e bombe carta dallo spicchio del settore ospiti verso la Curva Sud.

Davide Nicola, nel suo commento pre partita, ha evidenziato come si trattasse di una gara molto sentita, quella con il Napoli di Conte: “La partita contro il Napoli sarà molto difficile, per la qualità dell’avversario e sia perché in panchina hanno un condottiero importante, che apprezzo particolarmente. Portare una nuova mentalità in un ambiente nuovo non è mai semplice, questo vale anche per il Napoli e mister Conte. Da questo punto di vista, però, sappiamo bene che è già una squadra con le proprie caratteristiche: amano mantenere la palla, soprattutto davanti; sono molto bravi a dialogare, nell’interscambio e nell’uno contro uno. Dovremo essere molto competitivi, giocando con grande coraggio e aiutandoci l’un l’altro. Per limitare le loro qualità servirà un grandissimo lavoro di squadra, anche in fase di non possesso e in tutte le zone del campo: dovremmo cercare di sporcare il loro gioco da subito. In fase difensiva dobbiamo migliorare nel passaggio da gioco attivo ad inattivo, restare più concentrati sui calci piazzati, dove abbiamo concesso. Vogliamo dimostrare la nostra crescita e i miglioramenti”.