Cagliari-Sampdoria 2-0, Joao Pedro e Nandez regalano la vittoria ai rossoblù

La cronaca della partita

Di: Marco Orrù - foto di Cagliari Calcio

Il Cagliari vince 2-0 contro la Sampdoria alla Sardegna Arena e va alla sosta con 10 punti in classifica dopo 7 partite, tutto sommato un buon bottino dopo un avvio difficile.

Dopo un primo tempo complicato, il Cagliari approfitta dell'inferiorità numerica della Sampdoria (espulso Augello al 38') prendendo in mano il gioco e spingendo fin dai primissimi minuti, trovando poi prima la rete di Joao Pedro su rigore e poi quella di Nandez a chiudere la gara. C'è stato poi anche il gol di Sottil ma dopo un controllo Var l'arbitro ha annullato per fuorigioco.



LA CRONACA



Di Francesco, come già accennato alla vigilia, inserisce Ounas dal 1' al posto di Sottil, lasciando inalterato il resto dell'undici titolare anche se con qualche modifica tattica: Cragno in porta, Zappa-Godin-Walukiewicz-Lykogiannis pacchetto arretrato, Marin-Nandez come mediani, Rog (una novità) e, appunto, Ounas sulle fasce, e Joao Pedro dietro Simeone.



Cagliari subito attivo in avvio: al 6' cross dalla destra di Ounas, colpo di testa di Joao Pedro e palla sulla traversa. Al 13' incursione sulla destra di Zappa, arriva sul fondo, palla al centro e Audero la fa sua. Partita molto maschia, tanti i contrasti a centrocampo e poche occasioni, se non praticamente nulla. Al 38' Nandez scappa via all'ultimo difensore, Augello, viene atterrato ma l'arbitro dà solo l'ammonizione al giocatore blucerchiato. Successivamente, richiamato dal Var, il direttore di gara espelle Augello per fallo da ultimo uomo. Nella Sampdoria entra poi Damsgaard al posto di Ramirez. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.



All'intervallo, Di Francesco inserisce Sottil per Marin, per un Cagliari ancora più offensivo. Dopo 2' calcio di rigore per il Cagliari, con Tonelli che atterra Joao Pedro in area di rigore: batte il capitano rossoblù e palla in rete. Al 9' contropiede del Cagliari, Sottil per Ounas che però calcia a lato. Al 13' contropiede Doriano, ma ne Quagliarella, né Damsgaard sono precisi e l'azione sfuma. Al 15' altra grande azione in contropiede del Cagliari con Joao Pedro che al momento di calciare rientra sul sinistro e viene fermato.

Al 24' il Cagliari raddoppia: Simeone lancia in profondità Nandez che brucia la difesa Doriana, si presenta davanti ad Audero e con un tocco sotto batte a rete. Al 33' arriva il tris rossoblù: Ounas sfonda sulla destra, palla all'altro esterno Sottil che sfonda la rete e batte Audero ancora. Dopo un controllo Var, però, l'arbitro annulla per fuorigioco di Ounas. Dopo 4' di recupero la partita si chiude sul punteggio di 2-0.