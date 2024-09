Vittoria di Luna Rossa contro American Magic alla Louis Vuitton Cup

Luna Rossa inizia il day-7 alla Louis Vuitton Cup a Barcellona con una vittoria contro American Magic

Di: Redazione Sardegna Live - foto di repertorio

Luna Rossa inizia il day-7 alla Louis Vuitton Cup a Barcellona con una vittoria contro American Magic nella prima regata di giornata.

Una sfida avvincente e serrata nella prima metà, poi Luna Rossa è riuscita a fare la differenza dal secondo lato di poppa in poi, con manovre sempre perfette.

Il team italiano, tornato in acqua alle 16:25 nella quinta regata, contro INEOS Britannia, perde la possibilità aritmetica del primo posto in classifica nel Round Robin con il ko dopo il primo successo: l'imbarcazione italiana ha perso contro INEOS, pagando un errore in partenza. Domani contro Alinghi l'ultima regata per blindare il primo posto in classifica.

Foto: pagina Facebook Luna Rossa Prada Pirelli Team