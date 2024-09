La Torres tenta ancora il colpo a Pescara: stasera la sfida all'Adriatico

I sardi in trasferta vogliono bissare il successo della scorsa stagione e tornare in Sardegna a bottino pieno

Di: Giammaria Lavena

All'Adriatico di Pescara uno degli scontri più interessanti del girone B di Serie C: la Torres ospite dei biancoazzurri tenta il colpo grosso dopo il convincente successo casalingo contro la Vis Pesaro.

L'anno scorso per la squadra di Alfonso Greco fu bottino pieno in campionato contro gli abruzzesi, 1-2 a Pescara e addirittura 4-1 a Sassari. Quest'anno si vuole ripetere per proseguire l'avvio di stagione nel migliore dei modi.

Sarà una sfida fra due squadre che prediligono un gioco propositivo, dunque aperta a qualsiasi risultato. Decisive, sotto questo aspetto, potrebbero essere le rispettive fasi difensive, laddove la pericolosità degli attaccanti avversari venisse neutralizzata.

Con un Varela super all'esordio e un Fischnaller già a segno ci si aspetta uno squillo da parte del capitano, Gigi Scotto: il nuovo tridente rossoblù promette faville.

Fra recuperi importanti (Giorico su tutti) e costante crescita di condizione, nelle prossime settimane la Torres potrà già indirizzare la propria stagione, e per farlo nel migliore dei modi servirà tornare a Sassari con un risultato positivo nella difficile trasferta di Pescara.