Cagliari: 2 punti in tre partite, adesso la sosta per riorganizzare le idee

Contro un Lecce in dieci per tutto il secondo tempo è arrivata la prima sconfitta in campionato

Di: Redazione Sardegna Live

Due punti in tre partite: il Cagliari dovrà attendere ancora per l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Al Via del Mare passa il Lecce di misura, nonostante un tempo intero in inferiorità numerica.

I rossoblù si infrangono sui legni, prima con la traversa di Luvumbo nel primo tempo, poi con quella di Viola nei minuti finali. Dopo i due pareggi casalinghi con Roma e Como, arriva la prima sconfitta in trasferta.

Chiuso il mercato, adesso, con la sosta per le Nazionali, Nicola avrà il tempo per riorganizzare la squadra e ripartire già dalla sfida del 15 settembre alla Domus contro il Napoli, dove potrebbe esordire subito, contro la sua ex squadra, il nuovo arrivato Gaetano.

Ma non basterà l'apporto di un singolo: per raddrizzare la classifica sarà necessario trovare lucidità e organizzazione, soprattutto nella metacampo avversaria.