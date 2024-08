Calcio: Lecce-Cagliari 1-0, i rossoblù fermi a due punti in tre partite

Un Lecce in 10 uomini per tutto il secondo tempo riesce a battere il Cagliari, che non sfrutta la superiorità numerica e subisce la prima sconfitta stagionale

Di: Redazione Sardegna Live

La sfida tra Lecce e Cagliari al Via del Mare, valida per la terza giornata di Serie A, vede i padroni di casa vincere per 1-0, grazie a una rete di Nikola Krstovic al 26° minuto. Il Cagliari, che nel primo tempo si era reso pericoloso, nella ripresa non riesce quasi mai ad impensierire gli avversari.



LA CRONACA

Avvio di gara - la partita inizia con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Il Cagliari, guidato da mister Nicola, ha subito mostrato grande aggressività, ma la difesa del Lecce ha retto bene agli attacchi iniziali.

Gol del Lecce - al 26° minuto, il Lecce sblocca la partita con una rete di Krstovic, bravo a sfruttare un assist di Gaspar su calcio d’angolo. Il centravanti giallorosso segna anticipando la difesa rossoblù e insaccando di testa.

Occasione per il Cagliari - occasione per Luvumbo che aggira Baschirotto, si aggiusta il pallone e calcia in porta dal limite dell'area: deviazione decisiva da parte di Baschirotto.



Lecce in 10 - dopo il gol, il Cagliari ha cercato di reagire ma senza successo. Al 45° minuto, un episodio chiave ha visto il giovane difensore del Lecce, Patrick Dorgu, essere espulso per un intervento pericoloso su Prati.

Ripresa del gioco - il Cagliari rientra in campo con l'intenzione di sfruttare la superiorità numerica. Il Lecce continua a mantenere il vantaggio, nonostante i tentativi del Cagliari di prendere il controllo del match. La difesa del Lecce, guidata da Baschirotto e Pongracic, resiste agli assalti dei sardi, che cercano di sfondare soprattutto sulle fasce.

Il Cagliari ci prova - aumenta la pressione e il Cagliari crea un paio di buone occasioni. Luvumbo, particolarmente vivace, prova a sorprendere la difesa giallorossa con un tiro da fuori area, ma Falcone risponde presente e para senza troppi problemi.

Traversa del Cagliari - Viola colpisce la traversa a porta aperta, purtroppo il 10 del Cagliari non riesce a trovare il pareggio.



Al “Via del Mare” non accade più niente di rilevante e dopo oltre sette minuti di recupero le due squadre vanno sotto la doccia e il Cagliari incassa la prima sconfitta stagionale.