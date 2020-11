Bologna-Cagliari 3-2, la rimonta bolognese condanna Di Francesco

Il Cagliari perde 3-2 a Bologna e deve recriminare per il fatto che per ben due volte è andato in vantaggio ma si è fatto rimontare

Di: Marco Orrù, foto Cagliari Calcio

Il Cagliari perde 3-2 a Bologna e deve recriminare per il fatto che per ben due volte è andato in vantaggio ma si è fatto rimontare. Vantaggio di Joao Pedro, pareggio di Barrow, nuovo vantaggio rossoblù con Simeone e rimonta bolognese completata con Soriano e ancora Barrow.

LA CRONACA. Di Francesco dà continuità alla squadra vista nelle ultime uscite di campionato, con Godin dietro, Zappa e Lykogiannis sulle fasce, Sottil, che vince il ballottaggio con Ounas, insieme a Nandez sulle fasce offensive, Joao Pedro dietro Simeone nel 4-2-3-1, modulo utilizzato anche dal Bologna. Partita subito frizzante, con due tiri del Cagliari nei primi 4', Rog alto e Joao Pedro nell'angolino con Skorupski pronto. All'8' Barrow supera facilmente Zappa e conclude a rete, Cragno fa sua la palla. Al 15' arriva il gol del Cagliari: dopo una serie di passaggi di prima, Sottil mette in mezzo per Joao Pedro che attacca il primo palo e beffa Skorupski con un tocco al volo. Al 18' punizione di Orsolini, Cragno è attento. Il Cagliari riesce a schermare tranquillamente gli attacchi del Bologna. Sempre Cragno in tuffo si allunga al 30' per deviare in corner un tiro di Svanberg. Al 35' è sempre Cragno, stavolta nell'angolo opposto, a deviare un tiro di Palacio in angolo. Al 45' il Bologna, dopo tanto attaccare, pareggia: Barrow dalla sinistra rientra sul destro, palla all'incrocio dove Cragno stavolta non può arrivarci.

Nella ripresa, subito il vantaggio del Cagliari: Zappa sfonda sulla destra, mette in mezzo per Simeone che la butta dentro. Al 52' arriva però il pari ancora del Bologna: percussione centrale di Soriamo che col destro batte Cragno. Al 56' il Bologna completa la rimonta: ancora Barrow che rientra sul destro e fulmina Cragno con un tiro imparabile. Nel Cagliari entrano Pavoletti, Ounas e Faragò e sono proprio i primi due a creare due pericoli attorno al 70'. Il Cagliari mette dentro anche Cerri e va all'attacco, ma non riesce mai ad impensierire ulteriormente Skorupski e la partita finisce così.