Ufficiale: il difensore argentino Palomino è del Cagliari

Contratto sino a fine stagione con opzione per un anno per l’ex giocatore dell’Atalanta

Di: Redazione Sardegna Live - foto: Cagliari Calcio

Adesso c’è anche l’ufficialità: il difensore José Luis Palomino è un nuovo giocatore del Cagliari. Ha firmato con il club un accordo sino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Classe 1990, nato a San Miguel de Tucumán (Argentina), dall'estate 2017 ha giocato con l'Atalanta. In totale, con la maglia nerazzurra sono 225 le partite disputate con 9 gol e 5 assist all'attivo.

Il giocatore era ieri sera in tribuna ad assistere all'esordio del Cagliari in Coppa Italia contro la Carrarese. Da oggi è a disposizione del suo nuovo mister Davide Nicola: ora seguirà un percorso di riallineamento con i compagni. Difficile il suo impiego già domenica contro la Roma: nel mirino la seconda giornata di campionato.

Intanto, archiviata la vittoria in Coppa Italia, i rossoblù si sono ritrovati subito ad Assemini per iniziare a preparare la gara di domenica sera contro la Roma. I calciatori più impegnati ieri in Coppa hanno svolto un lavoro di scarico; per gli altri forza in palestra, poi in campo tecnica dinamica e giochi di posizione. A chiudere, serie di partite giocate ad alta intensità. Lavori individuali per Viola e Zortea, Mina prosegue la sua tabella di lavoro