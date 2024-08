Parigi: Massidda sbaglia nel sollevamento pesi, oro al cinese Li Fabin

Sergio Massidda, 22enne sardo di Ghilarza, è incappato in due errori nel sollevamento pesi

Di: Redazione Sardegna Live

Sergio Massidda , 22enne sardo di Ghilarza, è incappato in due errori nel sollevamento pesi categoria dei 61 kg, non riuscendo a sollevare il bilanciere, e per questo non è riuscito a portare a termine la gara né, quindi, a portare a casa una medaglia olimpica.

Poi si è lasciato andare al pianto. " Piango perché avevo promesso una medaglia a mio nonno (che è scomparso ndr) - le parole di Massidda -. Ero arrivato a questa Olimpiade con la convinzione di poter puntare al podio, e invece...Dire che me ne vado con l' amaro in bocca è poco ”.

L'oro è andato al cinese Li Fabin , l'argento al tailandese Theerapong Silachai e il bronzo all'americano Hampton Morris.

Foto: profilo Instagram ufficiale Sergio Massidda