Eccellenza: primo test per l'Alghero domani contro il Latte Dolce

La formazione giallorossa prosegue la preparazione in vista della prossima stagione

Di: Redazione Sardegna Live

Prima i test fisici, quindi l’inizio vero e proprio della preparazione. L’Alghero continua a sudare al “Pino Cuccureddu” con sedute di allenamento sia al mattino che al pomeriggio. L’obiettivo è arrivare pronti alla stagione 2024/25 in Eccellenza.

«Ci sono diverse conferme rispetto allo scorso campionato ma anche alcuni giocatori nuovi che abbiamo scelto appositamente per rinforzare la squadra e che siamo felici abbiano scelto di vestire la maglia giallorossa» commenta l’allenatore Gian Marco Giandon, dicendosi soddisfatto di questi primi giorni di preparazione. È ancora presto per parlare di obiettivi ma il mister giallorosso non nasconde che l’Alghero vuole essere competitivo: «Ci si aspetta sempre grandi obiettivi, noi cercheremo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, consapevoli che sarà un campionato difficile e con società che stanno facendo grandi investimenti».

Anche l’Alghero non è stato a guardare, puntellando la rosa con giocatori di valore. Da segnalare il giovane attaccante ivoriano Oli Luc – Didier che, dopo le giovanili con l’Amiens, in Francia, è arrivato in Sardegna giovando con il Barisardo in Eccellenza. Sempre nel reparto avanzato il ritorno del giovane Nino Marras dopo l’esperienza in D con il Sassari Calcio Latte Dolce, mentre a centrocampo una delle novità è rappresentata dall’argentino Ivan Gamarra, classe ’96, cresciuto nelle giovanili del Rosario Central e con esperienze in prima squadra nel suo Paese, ad eccezione di una parentesi nel 2019 in Irlanda con il Galway United. Per la corsia sinistra, in difesa, ecco invece Tommaso Spanu, classe 2002. Per lui, dopo le giovanili con il Cagliari, un’esperienza in D con il Muravera quindi il ritorno in rossoblu con la Primavera e ancora serie D con Arzachena e Vado Ligure, dove ha vinto peraltro i play-off.

A distanza di quasi una settimana dall’inizio della preparazione per l’Alghero è in programma anche il primo test. Domani, mercoledì 7 agosto, alle 18 al “Pino Cuccureddu” ci sarà un allenamento congiunto con il Sassari Calcio Latte Dolce. Poi non resta che aspettare le comunicazioni del Comitato regionale per conoscere i primi impegni ufficiali.