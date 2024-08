Olimpiadi: il Daily Mail "incorona" Dalia Kaddari fra le atlete più belle di Parigi 2024

Per il quotidiano britannico l'atleta quartese è una delle più belle, ma anche fra le più forti: "Riuscirà a fare come il connazionale Jacobs?"

Di: Redazione Sardegna Live

Dalia Kaddari fra le atlete più belle di Parigi 2024: il quotidiano britannico Daily Mail ha inserito la velocista isolana nella lista di nove delle atlete in gara alle Olimpiadi. Kaddari, 23 anni, è in gara per la finale dei 200 metri femminile, ma per farlo dovrà passare, oggi, dai ripescaggi.

Fra le tante classifiche apparse nelle varie riviste, il Daily Mail ha deciso di farne così una meno "sportiva" e più prettamente estetica, inserendo la quartese come unica italiana, insieme ad altre campionesse fra cui la britannica Dina Asher-Smith, la paraguaiana Luana Alonso e la tedesca Alica Schmidt.

"La velocista italiana Dalia Kaddari è un'altra olimpionica che ama la spiaggia: pose in bikini accattivanti su alcune spiagge meravigliose tramite i suoi social media. È nata in Sardegna da madre italiana e padre di origine marocchina, protagonista nell'atletica fin dalla giovane età", si legge.

"Ora ha 23 anni, è diretta alla sua seconda Olimpiade ed è ansiosa di ripartire dopo la sua prestazione deludente nei 200 metri di Tokyo quattro anni fa, dove non riuscì a raggiungere la finale. Tokyo ha visto l'italiano Lamont Marcell Jacobs vincere i 100 metri in modo sorprendente: la sua splendida connazionale bruna riuscirà a realizzare un'impresa simile questa volta?", si domanda il quotidiano.