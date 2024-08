Olimpiadi. Todde: "In 48 ore due medaglie per la Sardegna"

La presidente della Regione: "Enormemente orgogliosi per Maggetti e Oppo"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Alessandra Todde

"In due giorni la Sardegna conquista due medaglie olimpiche per l'Italia!". Lo scrive sui social la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in merito ai risultati di due atleti sardi alle Olimpiadi 2024.

"Siamo enormemente orgogliose ed orgogliosi per la vittoria della cagliaritana Marta Maggetti, oro nel windsurf - spiega la governatrice -, e per la medaglia d'argento conquistata nel canottaggio dall'oristanese Stefano Oppo in coppia col compagno Gabriel Soares. Complimenti da tutta la Sardegna. Bravissima e bravissimi!".