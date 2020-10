Joao Pedro nella storia: raggiunto Suazo al terzo posto nella classifica 'alla time' dei marcatori rossoblu

Adesso mette nel mirino Luis Oliveira, a una sola lunghezza, Gigi Riva inarrivabile

Di: Giammaria Lavena, foto Facebook Cagliari Calcio

Due gol e un assist in quattro partite di questo campionato: Joao Pedro ha riiniziato da dove aveva terminato la passata stagione. Il numero 10 non sembra aver sofferto il cambio di ruolo, anzi, una partita dopo l'altra dà l'impressione di sentirsi sempre più a suo agio nel modulo di mister Di Francesco. Lo scorso campionato il fantasista brasiliano aveva stupito tutti per continuità ed efficacia sotto porta (18 gol e 4 assist in 36 presenze), numeri che avevano puntato su di lui i riflettori.

Dopo sei stagioni in Sardegna, quest'estate, la sua avventura in rossoblu sembrava giunta al termine; l'innalzamento del cartellino e la possibilità di monetizzare hanno infatti tentato la società per buona parte della sessione di mercato. Ma negli ultimi giorni il presidente Giulini ha categoricamente smentito le voci che lo davano per partente (si vociferava di un probabile trasferimento al Torino) e ha definitivamente blindato il centrocampista.

Decisione che al momento sembra aver ripagato la società; Joao Pedro infatti oltre alle ottime prestazioni in queste prime giornate ha raggiunto un importante risultato personale: con 44 gol ha raggiunto David Suazo al terzo posto nella graduatoria dei più grandi marcatori 'all time' del Cagliari, e mette nel mirino il secondo gradino del podio con Luis Oliveira che dista di una sola lunghezza, mentre il mitico Gigi Riva pare inarrivabile con 156 centri in maglia rossoblu. Una grande soddisfazione dunque per il brasiliano, ma anche per società e tifosi, che potranno godere almeno per un'altra stagione delle giocate e dei gol del loro numero 10.