Il Cagliari passa a Torino: primi tre punti per i rossoblu

I sardi vanno subito sotto, ma Joao Pedro e un super Simeone sanciscono il successo

Di: Marco Orrù, foto Facebook Cagliari Calcio

Vittoria sofferta, sudata fino alla fine, ma finalmente vittoria. Il Cagliari espugna l'Olimpico di Torino dopo 8 anni e conquista un successo fondamentale, visto l’inizio difficile. I rossoblù iniziano subito malissimo andando in svantaggio dopo il rigore di Belotti, ma reagiscono subito con l'uno-due firmato Joao Pedro-Simeone. Nella ripresa il Toro inizia subito bene e, come nel primo tempo, acciuffa subito il pari con ancora Belotti. Il gol da tre punti è poi di Simeone che approfitta di un errore di Sirigu. Brividi nel finale con la doppia occasione Verdi-Belotti nei minuti di recupero che hanno portato il Toro ad un millimetro dal pari.

LA CRONACA

Di Francesco conferma le sensazioni della vigilia, dunque spazio al 4-2-3-1 con Joao Pedro dietro Simeone e il duo Nandez-Sottil sulle fasce offensive. In difesa, Godin con Walukiewicz. Nel Torino c’è Belotti con Bonazzoli davanti.

Dopo 3’ subito Torino pericoloso con Lukic lanciato a rete, Cragno esce a valanga e atterra il serbo: calcio di rigore! Dal dischetto va Belotti che segna e porta in vantaggio i granata. Al 9’ arriva la reazione rossoblù con un bel tiro da fuori di Marin respinto da Sirigu, Simeone si avventa sulla palla ma è anticipato da un difensore granata. Al 12’, in mischia, arriva il pareggio del Cagliari con Joao Pedro, lesto a ribattere a rete un tiro-cross di Walukiewicz.

Al 19’ il Cagliari completa la rimonta e passa in vantaggio con Simeone che riceve una palla a centro area messa in mezzo da Nandez, stoppa e fulmina Sirigu col destro. Cagliari che dopo lo svantaggio iniziale ha preso campo, ha segnato due gol e ha sostanzialmente dominato tutto il primo tempo; sugli scudi l'asse di destra Nandez-Zappa e il duo Joao Pedro-Simeone davanti.

Nella ripresa, cosí come nel primo tempo, il Toro va subito in gol ancora con Belotti, che sfrutta una sponda di Bonazzoli per fulminare Cragno con un bel diagonale. Cagliari che nella ripresa non trova continuità ed è meno lucido della prima frazione di gara. Al 73’, però, i rossoblù vanno nuovamente in vantaggio: cross di Nandez, Sirigu respinge male, si avventa Simeone che la butta dentro. All'83' Belotti, ancora lui, pericoloso di testa, palla alta di pochissimo.

Minuti finali col Toro che effettua il forcing finale e col Cagliari a difendersi, con anche l’esordio di Ounas. Dopo 5’di recupero, e due grandi occasioni di Verdi e Belotti, il Cagliari riesce a portare a casa la vittoria