La Dinamo supera Bologna in rimonta: 89-86

In cinque in doppia cifra. Decide Spissu, bene Bilan

Di: Giammaria Lavena, foto Facebook Dinamo Sassari

Al Palasserradimigni arriva la prima vittoria casalinga per i biancoblu. Un match equilibrato fino all'ultimo quello delle 12 fra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna, al termine del quale i padroni di casa, in rimonta nell'ultimo quarto, si sono imposti 89-86.

Una partita cuore e orgoglio per la Dinamo, che ha potuto contare, per la prima volta in questo campionato, sul contributo di Justin Tllman (12 punti e 5 rimbalzi). Spissu decisivo con 22 punti a referto, nonostante le sette pesanti palle perse.

Doppia doppia per Miro Bilan (18+11), sottotono invece Pusica. Il Banco chiude con cinque giocatori in doppia cifra e porta a casa il lunch match, con l'ultimo, decisivo, canestro di Spissu dalla lunetta.