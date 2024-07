Olimpiadi. Storica finale per il cagliaritano Bartolini e il team di ginnastica artistica

Il brutto infortunio e adesso la grande occasione per il campione isolano: "Sono lacrime di gioia"

Di: Redazione Sardegna Live

Una storica finale attende la squadra italiana di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il team azzurro ha ottenuto ieri il sesto punteggio, strappando il ticket per la serata decisiva.

In squadra anche il cagliaritano Nicola Bartolini, già campione del mondo nel corpo libero ai Mondiali di Tokyo 2021. Un risultato storico per Bartolini e compagni, visto che si tratta della prima finale olimpica del nuovo millennio nella disciplina per una squadra azzurra.

Una grande rivincita per l'atleta isolano, che ha patito le conseguenze di un brutto infortunio, costretto ad un intervento chirurgico. "E' stato il periodo più difficile della mia vita - ha commentato dopo l'accesso alla finale olimpica -. Non sto piangendo perché sono triste, ma perché sto realizzando che ce l'abbiamo fatta".

Foto Instagram @italiateam