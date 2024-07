Parigi 2024, al via oggi le Olimpiadi: tra gli atleti anche Matteo Piras

Stasera la cerimonia di apertura, capitale francese blindata

Di: Alessandra Leo, foto Federazione Internazionale di Judo

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso: dopo anni di preparazione, oggi, venerdì 26 luglio, cominciano le Olimpiadi di Parigi 2024.

Occhi puntati da tutto il mondo sulla Senna, che si trasformerà in un’incantevole passerella acquatica degli atleti durante una spettacolare cerimonia di apertura che, per la prima volta, non sarà in uno stadio.

Blindata la capitale francese, da giorni sotto controllo da parte di 50.000 agenti delle forze dell’ordine che devono garantire la sicurezza degli atleti, di oltre 300mila spettatori e di circa 100 capi di Stato, tra cui Sergio Mattarella.

Sono 141 gli atleti italiani che gareggeranno durante i giochi, tra cui il campione di judo origini sarde, Matteo Piras, che Sardegna Live ha intervistato alcune settimane fa.

Trentuno anni, con papà sardo di Carbonia, e mamma veneta, Matteo, che vanta una carriera ottima, si è classificato decimo tra i 18 in tutto il mondo che possono partecipare ai giochi. In età giovanile ha vinto il campionato under 15 e under 18, è stato stato in nazionale under 21, campione italiano senior per 3 volte e nel complesso ha vinto 15 medaglie nei campionati italiani di cui 8 ori.

“Provo una grande emozione e una gioia unica, io non mi aspetto nulla perché so già che vincerò l’oro, ho una sensazione di pancia che me lo dice”, ha detto ai nostri microfoni.