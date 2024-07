Olimpiadi di Parigi: otto gli atleti sardi in gara

Da Tortu a Patta a Kaddari, ecco chi sono i sardi che parteciperanno ai Giochi olimpici

Di: Redazione Sardegna Live

Anche la bandiera dei Quattro Mori sventolerà simbolicamente alle Olimpiadi di Parigi al via il 26 luglio. In realtà i partecipanti nati in Sardegna sono sette, ma il brianzolo Filippo Tortu, classe 1998, non ha mai rinnegato le sue origine isolane (il papà è di Tempio Pausania).

Dopo la medaglia d'oro agli Europei di Roma 2024 con la 4x100, Tortu proverà a bissare il successo di Tokyo 2020 con la medaglia d'oro conquistata nella staffetta olimpica.

In Francia volerà anche il velocista oristanese Lorenzo Patta, classe 2000, campione a Tokyo e a Roma proprio col collega Tortu.

Anche Dalia Kaddari, asso dell'atletica, risiede a Quartu. Nata a Cagliari nel 2001 e cresciuta nella Tespiense, bronzo agli Europei di Monaco di Baviera, tenterà l'assalto alla finale e magari alla medaglia a Parigi nella 4x100 e nei 200 metri.

Quartese anche Nicola Bartolini, leva 1996, cresciuto nella storica società cagliaritana Amsicora. Tre anni fa l'exploit, quando nel 2021 in Giappone è divenuto il primo italiano campione del mondo al corpo libero. Fra pochi giorni l'esordio alle Olimpiadi.

Oristanese, invece, un altro esordiente: Sergio Massidda, nato a Ghilarza nel 2002. La sua disciplina è il sollevamento pesi di cui è uno dei migliori prospetti azzurri.

Alessia Orro, atleta di Narbolia classe 1998, è palleggiatrice della selezione italiana di pallavolo che ha trionfato agli Europei del 2021. A Tokyo le azzurre uscirono ai quarti di finale, ora il desiderio di rifarsi.

Sempre da Oristano arriva Stefano Oppo, 1994, bronzo a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri di canottaggio con Pietro Ruta. A Parigi gareggerà in coppia con Gabriel Soares.

Chiude l'elenco la cagliaritana Marta Maggetti, classe 1996, maestra del windsurf. Quarta a Tokyo, si è rifatta con l'oro mondiale a Brest nell'iQFOiL, la nuova classe olimpica che la vedrà protagonista anche in Francia.