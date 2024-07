Calcio: 3-0 del Cagliari alla Primavera. Buono il primo test estivo

Via all'era Nicola. In gol Azzi e Viola nel primo tempo, Deiola nella ripresa

Di: Redazione Sardegna Live

È del brasiliano Azzi il primo gol del Cagliari dell'era Nicola. Lo ha segnato nell'amichevole del pomeriggio ad Assemini nella sfida in famiglia con la Primavera di Pisacane, sfruttando al meglio una bella iniziativa del nuovo arrivato Felici sulla sinistra.

Tre a zero il risultato finale per la squadra guidata dal tecnico piemontese: nel primo tempo a segno anche Viola, un altro mancino. Nella ripresa in rete anche Deiola. Gambe ancora un po' imballate e ricerca degli schemi, il Cagliari ha provato comunque a tenere su il ritmo. Si sono visti solo alcuni dei nuovi acquisti: Felici nel primo tempo e Luperto nella ripresa. I tre ex Atalanta Zortea, Piccoli e Adopo hanno svolto lavoro personalizzato nei campi adiacenti a quello che ha ospitato la gara.

Nel primo tempo Nicola ha schierato una formazione molto sperimentale con il modulo 3-5-2. Nella ripresa sono invece entrati molti protagonisti dell'ultima corsa salvezza, da Scuffet a Luvumbo passando per Augello, Prati, Deiola, Makoumbou, Deiola. La coppia d'attacco nel secondo tempo era composta da Luvumbo e Pavoletti. Ora due giornate di riposo per il Cagliari. Poi lunedì il trasferimento in Valle D'Aosta.