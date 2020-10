WRC: ad Alghero pubblico presente nonostante i divieti

Le tappe del Mondiale si stanno svolgendo a porte chiuse, ma sono bastate le normative anti-Covid a fermare la passione sfrenata di alcuni tifosi

Di: Giammaria Lavena

Le normative anti-Covid non sono bastate a fermare la curiosità di tanti appassionati, che ogni anno, in trepidante attesa, si organizzano per assistere al Mondiale di Rally.

Ad Alghero si sta svolgendo infatti il Rally Italia Sardegna, sesta tappa del Compinato del Mondo. Nonostante quest'anno non fosse prevista la presenza del pubblico, per scongiurare la possibilità che si creassero focolai, decine di tifosi si sono assiepati lungo le strade del percorso per assistere al passaggio dei loro beniamini.

Numerose le persone senza mascherina, raggruppate in totale mancanza del distanziamento di sicurezza: adesso, se identificate, potrebbero rischiare seri provvedimenti.