Domani al via il Rally Italia Sardegna

Evans in testa nella corsa al titolo iridato

Di: Redazione Sardegna Live

Il Rally Italia Sardegna, sesta tappa del Campionato del Mondo, ha preso il via con l'attesissimo shakedown. Miglior tempo ex-aequo per il gallese Elfyn Evans su Toyota Yaris WRC e l'estone Ott Tanak su Hyundai i20 Coupè WRC, distanziato di pochi decimi di secondo il francese Sebastien Ogier su Toyota. Il migliore fra gli italiani nel WRC 3 è il veronese Umberto Scandola su Hyundai NG i20, nel FIA Junior buon risultato per Marco Pollara su Ford Fiesta.

Venerdì 9 ottobre è prevista la prima tappa, con uscita dal parco assistenza di Alghero all'alba e primo giro sulla nuova "Tempio Pausania" (12,08 km) alle 7.50 e sulla "Erula-Tula" (21,78 km) alle 8.44. Secondo giro alle 10.40 e alle 11.34 prima del ritorno alla base per la prima assistenza di giornata alle 14.07. Da Alghero i piloti raggiungeranno poi i circuiti delle due prove speciali pomeridiane con start alle 16.14 sulla linea di partenza della Sedini-Castelsardo (14,72 km) e alle 16.59 per la Tergu-Osilo (12,81 km). Nel tardo pomeriggio si tornerà ancora nella cittadina catalana con possibilità di assistenza alle 18.27 e successivo parco chiuso.

In testa dopo cinque prove nella corsa al titolo c'è Evans, seguito da Ogier, Tanak, Rovanpera e Neuville. Mondiale aperto per i costruttori con la Toyota momentaneamente in testa (174 punti) seguita dalla Hyundai (165).