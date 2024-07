Cagliari, in arrivo l'esterno Felici dalla Feralpisalò

Stasera arriva a Elmas. Dopo la firma sarà subito a disposizione di Nicola

Di: Redazione Sardegna Live, foto Instagram @mattiafelici75

Stanotte arriverà a Elmas con il volo da Roma. Poi la firma del contratto e forse già da domani il primo allenamento con mister Davide Nicola. Non è ancora ufficiale, ma è fatta per Mattia Felici, esterno sinistro, classe 2001, al Cagliari.

Lo scorso anno militava con la Feralpisalò in Serie B, dove ha giocato 37 partite realizzando quattro gol e cinque assist.

Ora approda nell'Isola a titolo definitivo: al Feralpisalò andrà invece in prestito il centrocampista Nicolò Cavuoti, classe 2003, appena tornato a Cagliari dopo una stagione in C a Olbia.

Il mercato è ormai entrato nel vivo e il Cagliari dovrebbe concludere entro i prossimi giorni le operazioni Zortea e Piccoli, laterale destro e attaccante in arrivo dall'Atalanta. Il difensore Luigi Palomba, invece, si trasferisce alla Vis Pesaro in prestito sino al termine della stagione sportiva 2024/25.