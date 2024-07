Palio di Siena oggi alle ore 19: cinque i fantini sardi | RINVIATO PER MALTEMPO

Sardegna protagonista della “Carriera” dedicata alla Madonna di Provenzano. Ieri il rinvio a causa del maltempo. Ecco dove vedere il Palio

Di: Redazione Sardegna Live - Nella foto Carlo Sanna, Sardo dell'Anno 2017

AGGIORNAMENTO Ancora maltempo, rimandato di nuovo il Palio di Siena

È il giorno del Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri, martedì 2 luglio, a causa del maltempo.

La sindaco Nicoletta Fabio ha proceduto a firmare un’apposita ordinanza per lo svolgimento della Carriera nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, sentito il parere dei competenti servizi comunali, dei Deputati della festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti, oltre ai pareri del Prefetto e del Questore di Siena. È stata confermata l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, confermato anche l’ordine ai canapi di ieri sera, martedì 2 luglio.

Dieci contrade si contendono la vittoria e la Sardegna continua ad essere protagonista, con cinque fantini e dieci cavalli sardi: Tittia, Grandine, Tempesta, Brigante e l’esordiente Granito.

La contrada Pantera correrà con Enrico Bruschelli detto Bellocchio (cavallo Viso d’Angelo); Valdimontone correrà con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio (cavallo Ungaros); il Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine (cavallo Akida); la Giraffa con Gabriele Puligheddu detto Granito (cavallo Ardeglina); la Civetta con Federico Guglielmi detto Tamuré (cavallo Criptha); il Leocorno con Sebastiano Murtas detto Grandine (cavallo Ares Elce); il Bruco con Mattia Chiavassa detto Tambani (cavallo Brivido Sardo); l'Oca con Giovanni Atzeni detto Tittia (cavallo (Veranu); l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante (cavallo Tabacco); la Lupa con Andrea Coghe detto Tempesta (cavallo Zenios).

IL PROGRAMMA - Il Corteo Storico si è svolto ieri in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle ore 17 alle ore 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse. Alle ore 17:10 inizierà lo sgombero della pista; alle ore 17:40 sarà aperta via Dupré per l’accesso all’interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito e comunque non oltre le ore 18:40. Dalle ore 17:50 alle ore 18:30 i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell’Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari, accedendo da via Rinaldini. Alle ore 18:45 ci sarà l’uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici. Alle 18.50 l’ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la “sbandierata della vittoria”. Infine, alle 19:00, lo scoppio del mortaretto per l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l’inizio della Carriera.

Questa sera il Palio di Siena sarà trasmesso in diretta da La7 a partire dalle 18:40 con la telecronaca di Pierluigi Pardo.