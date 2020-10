Asl ferma il Napoli. Lega Calcio: "Si gioca", rischio sconfitta a tavolino

Tensione in Serie A

Di: Redazione Sardegna Live

"La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma alle 20.45". La Lega Calcio chiude così una giornata ricca di colpi di scena come quella di ieri, in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati nella squadra partenopea e alla presa di posizione della Asl di Napoli, che ha impedito agli azzurri di partire per Torino.

Il Napoli, messo in quarantena dalla Asl, non parte per Torino, ma la Juve (che ha registrato a sua volta due positivi nello staff) rilancia: "Noi regolarmente in campo".

Un pasticcio che ha creato polemiche e divisioni nel mondo del calcio italiano e che rischia di costare la sconfitta a tavolino se il Napoli non si presenterà in campo. Una eventualità rispetto alla quale il club azzurro - fanno sapere fonti della società - presenterebbe ricorso in considerazione del fatto che lo stop è arrivato da un'autorità sanitaria.

Insigne e compagni sono tornati a casa dove rimarranno in isolamento con la facoltà di uscire solo per gli allenamenti a Castel Volturno.