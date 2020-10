Salta Juve-Napoli: gli azzurri fermati in Campania dalla Asl dopo positività

Hanno contratto il virus Zielinski, Elmas e un dirigente del club partenopeo

Di: Redazione Sardegna Live

Il Napoli non partirà per Torino per la partita di campionato contro la Juve in programma domani.

A bloccare dei partenopei è stata l'Asl Napoli 1, dopo l'inizio di focolaio di Covid-19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas. Contagiato anche un dirigente del club azzurro.

Anche la Juventus è in isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff.