Cagliari, ai saluti anche Oristanio, Gaetano, Shomurodov e Petagna

Finisce l'avventura in rossoblù anche per Aresti e Mancosu

Di: Redazione Sardegna Live

Tempo di saluti in casa Cagliari. Dopo la cessione di Dossena al Como lasciano il capoluogo isolano anche Gaetano (che torna al Napoli), Shomurodov (Roma), Oristanio (Inter) e Petagna, oltre ad Aresti e Mancosu.

"Ognuno di voi ha contribuito alla conquista di questa salvezza", commenta la società rossoblù salutando i giocatori e ringraziandoli sui social.

Poco prima il saluto ai due giocatori sardi: "Guerriero sardo, esempio per tutti", scrive il Cagliari di Aresti. "Dal giorno zero, il Cagliari e la Sardegna nel sangue", viene celebrato così Mancosu che ha risposto: "E' stata un'emozione indescrivibile, per sempre grato".