Ufficiale: Dossena saluta il Cagliari e va al Como

Per il 25enne difensore un contratto quadriennale con i lariani

Di: Redazione Sardegna Live - foto Cagliari Calcio

Ora è ufficiale: il Como ha acquistato dal Cagliari il difensore Alberto Dossena, 25 anni, che ha firmato un contratto quadriennale. Lo hanno confermato le società con due comunicati distinti.

Nella scorsa stagione Dossena ha collezionato 35 presenze con i rossoblù, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist.

"Sono molto felice di essere qui a Como - ha commentato il giocatore - Ho avuto il piacere già di conoscere le persone della società e la città. Però sicuramente quello che mi ha spinto a venire qui è il progetto. Il Club ha ambizioni molto grandi. Il mister mi ha trasmesso subito carica, molta carica. Il direttore e la proprietà mi hanno anche fatto comprendere quanta fiducia ripongano in me e quindi dovrò ripagarla. Non vedo l'ora di iniziare e di conoscere il resto della squadra".

"Il Cagliari Calcio lo ringrazia per i due splendidi anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali. Buon proseguimento di carriera, Alberto" si legge invece nel comunicato della società rossoblu.