Italia, l'ora della verità. Oggi match cruciale con la Croazia

Gli Azzurri in campo alle 21 contro Modric e compagni per conquistare l'accesso agli ottavi

Di: Redazione Sardegna Live

Croazia e Italia si sfidano a Lipsia alle ore 21 per la terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. L'obiettivo è per entrambe le compagini quello di qualificarsi agli ottavi di finale. Agli Azzurri di Luciano Spalletti basta un pareggio per classificarsi al secondo posto e sfidare la Svizzera nella prossima fase, per la formazione croata è invece necessario vincere per scavalcare l'Italia in classifica ed entrare tra le migliori 16 della competizione.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho, Cristante; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Mario Pasalic, Kramaric, Sucic. Allenatore: Dalic.

Se l'Italia non perde affronterà gli elvetici sabato alle ore 18 a Berlino. Se perdesse e si qualificasse come una delle 4 migliori terze, sfiderebbe Portogallo (in 5 casi su 10) o la vincente del gruppo E, che vede alla pari Belgio (quella con più probabilità di chiudere in vetta), Romania, Ucraina e Slovacchia.