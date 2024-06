Calcio: il Cagliari stringe sul tecnico Davide Nicola

Davide Nicola in arrivo entro questa settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Davide Nicola in arrivo entro questa settimana: i tempi dovrebbero stringersi se nella trattativa con l'Empoli dovesse essere inserito anche il centrale Luperto. Altrimenti l'approdo in rossoblù rischia di slittare almeno di qualche giorno.

Ormai certa, per quanto riguarda i giocatori, la partenza di Dossena in trasferimento al Como, a meno che non ci sia un rilancio da parte di Bologna e Fiorentina. Si riscalda la pista che porta all'esterno sinistro Felici, classe 2001 del Feralpisaló. A Cagliari piace anche Zortea, difensore di fascia destra leva 1999, dell'Atalanta, la scorsa stagione al Frosinone.

Per l'attacco il sogno è Nzola (1996), ma l'angolano dovrebbe andare in Turchia. Il Cagliari potrebbe puntare sull'atalantino Piccoli, 2001, che viene da un'esperienza a Lecce. E' quasi fatta per la cessione di Jacopo Desogus, 2002, al Cittadella.