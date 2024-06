Cagliari, Dossena vicino all'addio: manca il sì del giocatore

Il 25enne difensore rossoblù con ogni probabilità lascerà il Cagliari in questa sessione di calciomercato

Di: Redazione Sardegna Live

Si stanno per separare le strade del Cagliari e di Alberto Dossena: il difensore rossoblù, grande protagonista l'anno scorso in B dopo l'arrivo di Ranieri e perno difensivo quest'anno in massima serie, è vicino a firmare con la neopromossa Como.

I comaschi sembrano voler accontentare le richieste del club isolano per assicurarsi le prestazioni del difensore classe '98.

Con le due squadre che hanno praticamente raggiunto un accordo, si attende ora il sì del giocatore, che dovrà scegliere se sposare l'ambizioso progetto della società lombarda.

Nel frattempo, prima di fare operazioni in entrata sul mercato, i rossoblù continuano a seguire Davide Nicola per la panchina, dopo che si è liberato dall'Empoli. I contatti proseguono e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo definitivo per il post Ranieri.

Foto Instagram @alberto_dossena